【モデルプレス＝2026/05/24】元子役で女優の前田愛が5月24日、自身のInstagramを更新。息子が誕生日を迎えた写真を公開し反響を呼んでいる。【写真】歌舞伎俳優の42歳妻、そっくり次男顔出し◆前田愛、息子の13歳の誕生日ショット公開前田は「ハッピーバースデー」などとつづり、写真を複数枚投稿。お菓子で作ったレゴブロックや「NORIYUKI」「13」と描かれたバースデープレートが添えられたデコレーションケーキと一緒に、前田と