中村勘九郎の妻・前田愛、次男の豪華誕生日ショットに反響「笑顔がそっくり」「ケーキがすごすぎる」
【モデルプレス＝2026/05/24】元子役で女優の前田愛が5月24日、自身のInstagramを更新。息子が誕生日を迎えた写真を公開し反響を呼んでいる。
【写真】歌舞伎俳優の42歳妻、そっくり次男顔出し
前田は「ハッピーバースデー」などとつづり、写真を複数枚投稿。お菓子で作ったレゴブロックや「NORIYUKI」「13」と描かれたバースデープレートが添えられたデコレーションケーキと一緒に、前田と次男・長三郎（本名・哲之）の2ショットを公開している。2人ともカメラに向け満面の笑みを見せており、前田は「お兄さんになったなぁ、嬉しい楽しい1日でした」と嬉しそうにコメントしている。
この投稿に「13歳おめでとう」「2人とも良い笑顔ですね」「大きくなりましたね」「成長を傍で見られるの嬉しいですよね」「さすが親子！笑顔がそっくり」「ケーキがすごすぎる」など反響が寄せられている。
前田は2009年に歌舞伎俳優の二代目 中村勘太郎（現六代目 中村勘九郎）と結婚。2011年2月22日に第一子で長男の三代目 中村勘太郎（本名・七緒八）を出産。2013年5月22日に第二子で次男の二代目 中村長三郎（本名・哲之）を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】歌舞伎俳優の42歳妻、そっくり次男顔出し
◆前田愛、息子の13歳の誕生日ショット公開
前田は「ハッピーバースデー」などとつづり、写真を複数枚投稿。お菓子で作ったレゴブロックや「NORIYUKI」「13」と描かれたバースデープレートが添えられたデコレーションケーキと一緒に、前田と次男・長三郎（本名・哲之）の2ショットを公開している。2人ともカメラに向け満面の笑みを見せており、前田は「お兄さんになったなぁ、嬉しい楽しい1日でした」と嬉しそうにコメントしている。
◆前田愛の投稿に反響
この投稿に「13歳おめでとう」「2人とも良い笑顔ですね」「大きくなりましたね」「成長を傍で見られるの嬉しいですよね」「さすが親子！笑顔がそっくり」「ケーキがすごすぎる」など反響が寄せられている。
前田は2009年に歌舞伎俳優の二代目 中村勘太郎（現六代目 中村勘九郎）と結婚。2011年2月22日に第一子で長男の三代目 中村勘太郎（本名・七緒八）を出産。2013年5月22日に第二子で次男の二代目 中村長三郎（本名・哲之）を出産した。（modelpress編集部）
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