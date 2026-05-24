F1™のカナダグランプリで、デッドヒートが繰り広げられ、メルセデスの2人に明暗が分かれました。25日の本選を前に行われた、短距離レースのスプリント。メルセデスの2人が先頭を争います。1位のジョージ・ラッセルを抜きに行く19歳の神童、キミ・アントネッリ。実況：お〜！そこまでやる必要あるのか？これは激しくきてますね〜。抜ききれなかったアントネッリは、ラッセルを追いかけ、再び前に出ようとしますが、コース外へ