タレントの辻希美が23日に自身のアメブロを更新。三男・幸空（こあ）くんの運動会を観覧したことを報告した。この日、辻は「今日はコアの運動会でしたぁー」と報告し「ダンスや50m走にめっちゃ頑張ってたよ」と幸空くんの様子を説明。「ダンスがめっちゃ可愛かったです」と絶賛した。一方で「運動会と言えば！！のお弁当が無く午前中で終わりな感じが寂しかったけど」と本音を吐露し「来年はお弁当有りな運動会ないいな」と願望を