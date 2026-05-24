”イップス”は「自分はならない」と思っていませんか？決して他人事ではなく、ゴルファーなら誰でもかかる。しかもゴルフを一生懸命やるほどかかりやすいんです！ なぜイップスにかかるのか、どんな症状が現れ、どうやって克服するのか。それを事前に知ることが、イップス予防の最善策になります。 朝、目覚めた瞬間から気持ち悪さを感じてしまう 満足にラウンドができないほどだった レギュラーツア}