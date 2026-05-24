俳優でアーティストの光宗薫が23日までに自身のXを更新。21日放送のMBS／TBS系『プレバト!!』で2位となった色鉛筆画を投稿した。【写真】「写真の域…」「すごい緻密」反響の色鉛筆画を公開した光宗薫今回の色鉛筆コンクールは「一番好きな人気チェーン店の一番好きな料理」というお題で、光宗薫、田中道子、真凛、くっきー！（野性爆弾）、eyeron、犬山紙子、松田悟志、小松利昌ら8人が激突。前人未踏の3連覇がかかっていた光