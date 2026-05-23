熱戦続く鹿児島県高校総体。 陸上の決勝では去年の大会王者が圧巻の走りを見せました。 陸上競技の2日目、女子400メートルハードル決勝。 鹿児島女子高校3年の楠田ゆうな選手は去年、2年生でインターハイに出場し、全国2位の成績を残しています。 決勝では、2位におよそ2秒差をつける1分0秒89で2連覇を達成しました。 (鹿児島女子高校3年 楠田ゆうな選手)「仕上がっていない状態の中で、勝ち切れた