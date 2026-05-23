女優の安達祐実（44）が22日、インスタグラムを更新。最新コーディネートに反響が寄せられている。安達は自身がプロデュースするアパレルブランド「虜Torico」の「春夏の新作！第一弾！」とし、「少しフォーマルな雰囲気で着ると、より可愛いゲームシャツ。サロペットは敢えてマニッシュに着るのが好き。コーディネートのハズシにも良い猫ちゃんキャップ」とつづり、ゲームシャツ＆サロペット＆キャップ姿を披露した。この投稿に