¹âÅç²°ÂçºåÅ¹7³¬ºÅ²ñ¾ì¤Ç¡¢¡Ö¥Ý¥±¥Ô¡¼¥¹ POP UP STORE by VILLAGE VANGUARD¡×¤¬¡¢5·î20Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ü´Ö¤Ï6·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¡£Âçºå¹âÅç²°¤Ç¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤Î¡È¥Ô¡¼¥¹¡É¤ÊÊë¤é¤·¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö¥Ý¥±¥Ô¡¼¥¹ POP UP STORE¡×³«ºÅÃæ(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.¥Ý¥±¥â¥ó¤È¤Ë¤ó¤²¤ó¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ë¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Î¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¤·¤¿¼«Í³¤ÊÆü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö¥Ý¥±¥Ô¡¼¥¹¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã