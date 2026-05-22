栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、実行役の少年4人に犯行を指示したとして、横浜市在住の夫婦、竹前海斗容疑者（28）と美結容疑者（25）が逮捕された。両容疑者は昨年秋に娘が誕生したばかりだった。

【写真を見る】ヘソピアスをあらわにキャミソール姿でダンスする美結容疑者、ヒョウ柄の肩出しトップスや、猫耳姿も投稿されていた

地元ではトラブルメーカーだったようで、夫妻の自宅の近隣住民は、「大きな声を出すこともあって、目立つ夫婦ではありました」と証言する。また別の近隣住民によると、4月下旬、夫婦が交通トラブルで警察沙汰になっているところを目撃したという。

海斗容疑者は、少年時代を横浜で過ごした。当時の彼を知る人物は、「根っからの不良ではなかった。どちらかというと小心者という印象」としつつも、「定期的にターゲットを変えて、友達を殴るんです」と明かし、昔から"悪ガキ"的な存在だったようだ。

一方、妻の美結容疑者は長野県出身で、大学から関東に出た。高校は県内でも知られた進学校に通い、美結容疑者の知人は、「まさか犯罪に手を染めるなんて……。長野を出てから何があったのか」と驚きを隠しきれない様子だった。

地元を離れ、美結容疑者はどのように変化したのか。SNSを見る限り、近年の美結容疑者は、へそピアスをして服装こそヤンチャな雰囲気だが、大好きなK-POPやヒップホップについて発信し、ごく普通の若い女性という印象だ。ダンス教室に熱心に通う真面目な一面もあり、コロナ禍では、〈この自粛期間で気づいたことは本当に踊ることが好きで、私が普通に楽しく過ごせているのはダンスのおかげってこと！〉とダンスへの情熱を綴っていた。

全国紙の社会部記者は、「美結容疑者はかなりのSNS好きだったようです」と指摘する。

「TikTokもXもInstagramもアカウントを複数持っていて、頻繁に投稿していましたし、BeRealにもハマっていたようです。

日常を独り言的に投稿するというよりは、SNSを通じて誰かと交流したい、フォロワーを増やしたいタイプの印象です。"おすすめ欄に載りたい"という意味のハッシュタグをどのTikTok動画にもつけていて、インフルエンサーになりたかったのかもしれません。

ネット上では、美結容疑者が超有名インフルエンサーとも交流していたことが話題になっています。持ち物などから経済的に困窮していたようには見えませんが、SNSをやるなかで、キラキラなライフスタイルへの憧れが肥大し、事件へと繋がった可能性があります」

美結容疑者は事件直前にもTikTokを更新し、笑顔でダンスを披露していた。現実逃避だったのか、それとも、まさか自分が逮捕されるとは想像もしていなかったのか──。

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