プラスチックの原料となるナフサをめぐり不安が広がっています。



札幌のスーパーではごみ袋が売り切れる事態となっていて、市は買いだめを控えるよう呼びかけています。



札幌市手稲区のスーパーです。



いま、ある異変が起きています。



（阿部記者）「レジ前に置かれた市指定のごみ袋ですが、５リットルと１０リットルが既に売り切れていて、２０リットルや４０リットルも品薄となってます」



市が指定するごみ袋の売り切れです。





この店では、それぞれ１５０枚ほどあった、５リットルと１０リットルのごみ袋の在庫が３日で売り切れたといいます。

（キテネ食品館 宍戸聡店長）「ここ１０日くらい特に、市のゴミ袋は早くなくなる印象。１つでいいところを３つ４つと買われる方が多い」



背景にあるのが中東情勢の悪化です。



プラスチックの原料となる、ナフサの調達が不安定になっていて、この店では野菜などを入れる無料のビニール袋も、数を減らして対応していました。



買い物客にも不安が広がっています。



（客）「値段があがるという話をきいていたので。念のため、ごみ用の透明袋多めに買いました」



（キテネ食品館 宍戸聡店長）「高くなるのもそうですけど、なくなるというのが１番こわい。早く落ち着いてもらいたいなと」



また、道南の北斗市でもごみ袋の安定した供給が難しいことから透明、または半透明の袋でも回収する対応を５月７日から始めています。



５月２１日の札幌市議会ではー



（札幌市 秋元克広市長）「年度内に新たに予算として必要が生じたのものとして、不足が見込まれる家庭用指定ごみ袋製造に必要な経費」



原料価格の高騰に伴い製造費を１億９０００万円を追加する補正予算案が提出されました。



市では指定ごみ袋の在庫を数か月分確保していますが、予算を増やして今後も安定した供給を目指すということです。



価格についても条例で定められているため、値上げは現状なく、買いだめは控えるように呼びかけています。



（札幌市環境局 宮岡完課長）「追加で予算を計上したことで１年間の必要な枚数を確保できる見通しが立っている。必要な分だけ買っていただくようにお願いしたい」



中東情勢の悪化で不安が高まるプラスチック製品の動き。



正確な情報を確認したうえで冷静な対応が必要です。