旅行系YouTuberでチャンネル登録者数49万人を持つ「おのだ」さんが、5月21日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、モバイルバッテリーの発火で愛車のテスラが廃車になったことを報告しました。



【写真4枚】モバイルバッテリー発火で激しく焼け焦げたテスラの助手席

おのださんは「私の車ですがモバイルバッテリー発火で廃車となってしまいました。。」と、予期せぬアクシデントを伝え、無残に焼け焦げた愛車の車内やパーツの写真を公開しています。モバイルバッテリーは原型をとどめておらず、助手席のシートも激しく焼けただれています。さらに、助手席側のフロントガラスにひびが入っており、衝撃の大きさを物語っています。



投稿では「車内のドリンクホルダーにモバイルバッテリーを置いていたところ、発火していました。不幸中の幸いですが、発火時に車内には誰もおらず被害は車だけです」と、事の顛末を報告するとともに、「皆さんもお気をつけ下さい。モバイルバッテリーの発火、本当に怖いです」と、あらためて注意を喚起しました。モバイルバッテリーは使用歴1年4カ月で、機械式駐車場に停めていた車の車内に置いており、発火したときに充電はしていなかったそうです。



また、同投稿のリプライで、愛車が電気自動車「テスラ」だとし、「車自体が発火の原因ではありません」とも。「車両保険に加入していない保険プランだったため、750万円で購入した車にもかかわらず、一切補償を受けられず、買い直すことになります」と、想定外の出費を嘆きながら、「まさかモバイルバッテリー発火で廃車になるとは想像していませんでした」と締めくくっています。



投稿を見た人からは「大変でしたね」「お身体が無事で何よりです」「けが人がいなかったのが、不幸中の幸いでしたね」など、おのださんの身を案じるコメントに加え、「私も気を付けます！」「車内にバッテリー置くのはまじ危険」「今すぐモバイルバッテリーの防火袋購入して保管いたします」など、おのださんの注意喚起に応える声も多数寄せられています。