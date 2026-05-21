日本卓球協会は21日、9月に開幕するアジア大会の卓球日本代表に内定している10人のエントリー予定種目を発表した。女子は世界ランキング3位の張本美和（17、木下グループ）がシングルスをはじめ、ダブルス、混合ダブルス、女子団体の全4種目にエントリー。前回大会で女子シングルス銀メダルの早田ひな（25、日本生命）もシングルス、女子ダブルス、女子団体の3種目となった。女子ダブルスは張本・早田組と長粼美柚（23、木下