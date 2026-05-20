£²£°Æü¡¢¼Ì¿¿Å¸¤ò¸«³Ø¤¹¤ë½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¡Ê¼êÁ°±¦Ã¼¡Ë¤È¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¡ÊÆ±Ãæ±û¡Ë¡£¡ÊËÌµþ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿²«·ÉÊ¸¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ5·î20Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¡Ê¤·¤å¤¦¡¦¤­¤ó¤Ú¤¤¡Ë¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï20Æü¡¢¹ñÉÐ¤È¤·¤ÆË¬Ãæ¤·¤¿¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È¡¢ËÌµþ¤Î¿ÍÌ±Âç²ñÆ²¤Ç¡ÖÃæ¥í¤ÎÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿Í§¹¥¤Î·Ñ¾µ¡¢Âç¹ñ´Ø·¸¤ÎÌÏÈÏ¤Î¼ùÎ©¡×¼Ì¿¿Å¸¤ò¸«³Ø¤·¤¿¡£