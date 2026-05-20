5月19日、YouTuber・ヒカルがXを更新し、自分の恋愛をネタにした東大生YouTuberに苦言を呈した。ただ、最近のヒカルの言動から冷ややかな目が注がれている。発端となったのは、5月17日にYouTubeチャンネル「東京大学恋愛学部」が投稿したショート動画。同チャンネルは、東京大学出身のいちごちゃんとあおいちゃんの男性2人が、話題の事象を独断と偏見で語るもの。「今回は、ヒカルさんが4月にインフルエンサー・加藤神楽さんと