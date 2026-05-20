【写真】青いローブ姿のジャン・レノと並びピースを見せる原嘉孝 ■原嘉孝、ジャン・レノと対面「強い言葉をかけていただきました」 『レオン』『ニキータ』『グラン・ブルー』をはじめ、多くの名作に出演しているフランスの名優ジャン・レノが、舞台『らくだ』（JEAN RENO Solo performance『らくだ』）の上演のため、現在来日中。 モロッコ・カサブランカに生まれ、フランス、アメリカと世界を渡