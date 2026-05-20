「えっ！！　すっご！」timelesz原嘉孝がジャン・レノと肩を並べて2ショット！リラックスした表情の世界的名優と並ぶ姿に驚愕の声

【写真】青いローブ姿のジャン・レノと並びピースを見せる原嘉孝

■原嘉孝、ジャン・レノと対面「強い言葉をかけていただきました」

『レオン』『ニキータ』『グラン・ブルー』をはじめ、多くの名作に出演しているフランスの名優ジャン・レノが、舞台『らくだ』（JEAN RENO Solo performance『らくだ』）の上演のため、現在来日中。

モロッコ・カサブランカに生まれ、フランス、アメリカと世界を渡り歩きながら人生の重みを背負ってきたレノ。本作は、「僕の人生はらくだのようだ」と自らが語るその激動の歩みを辿る自叙伝的舞台作品であり、日本にて創作・上演されている極上のステージだ。

原は「#舞台」「#らくだ」のハッシュタグを添えて1枚の写真を披露。続けて「ジャン・レノさん。どんな出来事も人生の通過点に過ぎない そんな強い言葉をかけていただきました。⁡」とレノとの会話の中で印象的だった言葉を記した。公開されたのは、青いローブ姿のレノの隣で、黒いTシャツ姿の原がピースをしているリラックスした雰囲気の2ショットだ。

SNSには「ジャン・レノさんとの2ショットはヤバすぎる」「素敵な2ショット」「凄すぎる2ショット」「心に響く言葉ですね」「え!! すっご！」「え!? よし君すごい！」といった驚愕と歓喜の声で溢れ返っている。

■写真：青いローブ姿のジャン・レノと並びピースを見せる原嘉孝