米Google（グーグル）は、「Google I/O 2026」で生成AI「Gemini」の新モデル「Gemini 3.5 Flash」を発表した。 各種ベンチマークで「Gemini 3.1 Pro」と比較すると「Terminal-Bench 2.1」のスコアが70.3%→76.2%に、実世界の職業や産業のタスクで評価する「GDPval-AA Elo」のスコアは1314→1656に、「MCP Atlas」は78.2%→83.6%に改善している。 出力スピードを比較すると、「Gemini 3.5 Flash