Googleが「Gemini 3.5 Flash」発表
米Google（グーグル）は、「Google I/O 2026」で生成AI「Gemini」の新モデル「Gemini 3.5 Flash」を発表した。
各種ベンチマークで「Gemini 3.1 Pro」と比較すると「Terminal-Bench 2.1」のスコアが70.3%→76.2%に、実世界の職業や産業のタスクで評価する「GDPval-AA Elo」のスコアは1314→1656に、「MCP Atlas」は78.2%→83.6%に改善している。
出力スピードを比較すると、「Gemini 3.5 Flash」は1秒ごとの出力トークン数が289トークンで、「Gemini 3.1 Pro」の135と比べて2倍以上高速化されている。また、複雑な問題の解決やコーディングなどの性能は、「Gemini 3.1 Pro」と遜色無い結果となっている。
Gemini 3.5 Flash is our strongest agentic and coding model yet, outperforming Gemini 3.1 Pro on challenging coding and agentic benchmarks. pic.twitter.com/LW2CS7f9t5- Google (@Google) May 19, 2026