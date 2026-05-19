【上海＝田村美穂】中国・上海市の警察当局によると、１９日昼、市東部・浦東新区の商業ビル３階の飲食店で、果物ナイフを持った男（５９）が人を襲う事件が発生し、３人が病院に搬送された。男は駆けつけた警察官にその場で拘束された。現場は日本料理店で、周囲には日系企業のオフィスもある。日本外務省幹部によると、事件の被害者は、日本人男性２人と中国人女性１人だという。命に別条はないとしている。地元警察の発表