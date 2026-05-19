１５日、海南省海口市秀英区の銀行窓口で手続きを行う利用者。（海口＝新華社記者／王存福）【新華社海口5月19日】中国国家外貨管理局海南省分局はこのほど、越境貿易の高水準開放試行を2024年に海南省全域に拡大して以降、26年4月末までに試行業務に伴う決済額が累計512億ドル（1ドル＝約159円）を超えたと明らかにした。海南省は試行実施後、企業が越境決済で直面する課題に焦点を当て、法令順守意識や信用度の高い貿易企業