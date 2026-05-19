りそなホールディングスは、第一ライフグループとJCBとそれぞれ協業し、りそなグループを利用するユーザー向けに新サービス「りそなプラス」を提供すると発表した。国内外で優待が受けられるサービスやJCBのポイントプログラム「J-POINT」の導入が進められる。 まずは、9月下旬をめどに、「くらしの優待」として、第一ライフグループ傘下のベネフィット・ワンが提供する