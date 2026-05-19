【モデルプレス＝2026/05/19】元AKB48でタレントの西野未姫が5月18日、自身のInstagram更新。夫で、お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と写った出産前の写真を公開し、反響を呼んでいる。【写真】第2子出産の27歳元AKB「幸せ溢れてる」58歳芸人夫との出産直前ショット◆西野未姫、夫・山本圭壱と出産直前の2ショット披露西野は「産前に撮った写真 計画無痛だったのですが、痛みが本当に無くてお