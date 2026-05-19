【モデルプレス＝2026/05/19】歌手の氷川きよしが5月18日、自身のInstagramを更新。15歳になった愛犬らへの手作りご飯を披露し、話題となっている。【写真】48歳人気歌手「じっくり煮込まれてる」かぼちゃ・ブロッコリー・むね肉入った愛犬ご飯◆氷川きよし、15歳愛犬らへの手作りご飯公開氷川は「2026.5.18 山田ミルクが 15歳になりました」と愛犬・ミルクが誕生日を迎えたことを報告し、写真を投稿。「わんちゃん用のケーキ」「