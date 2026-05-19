氷川きよし、15歳迎えた愛犬らへの手作りご飯公開「野菜たっぷりで愛情詰まってる」「手間かけててすごい」の声
【モデルプレス＝2026/05/19】歌手の氷川きよしが5月18日、自身のInstagramを更新。15歳になった愛犬らへの手作りご飯を披露し、話題となっている。
【写真】48歳人気歌手「じっくり煮込まれてる」かぼちゃ・ブロッコリー・むね肉入った愛犬ご飯
氷川は「2026.5.18 山田ミルクが 15歳になりました」と愛犬・ミルクが誕生日を迎えたことを報告し、写真を投稿。「わんちゃん用のケーキ」「かぼちゃ ブロッコリー 鶏むね肉を煮込んだいつもこさえるこの子らのごはん」「なんかポラ風やつは3ヶ月くらいの時」などと記し、誕生日を迎えた愛犬のためのケーキや、愛犬たちのご飯を煮込む様子などを公開している。
また「一生面倒みる！と決意した家族。仕事をしながらの5人との生活、関わるみんなの力を借りながらフォローしてもらいしっかり健康を保ってきました」とし、ミルクが肺の病気から奇跡の復活を遂げたことも回顧。「宝物のような思い出をたくさんありがとう。ミルクずっと愛してるよー いっぱい一緒に居ようね！」とメッセージを送っている。
この投稿には「ミルクちゃんお誕生日おめでとう」「わんちゃんのご飯にも手間かけててすごい」「じっくり煮込まれてる」「たくさんの思い出に癒される」「どれも表情豊か」「野菜たっぷりで愛情詰まってる」「愛情溢れて幸せそう」「めざせ20歳」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】48歳人気歌手「じっくり煮込まれてる」かぼちゃ・ブロッコリー・むね肉入った愛犬ご飯
◆氷川きよし、15歳愛犬らへの手作りご飯公開
氷川は「2026.5.18 山田ミルクが 15歳になりました」と愛犬・ミルクが誕生日を迎えたことを報告し、写真を投稿。「わんちゃん用のケーキ」「かぼちゃ ブロッコリー 鶏むね肉を煮込んだいつもこさえるこの子らのごはん」「なんかポラ風やつは3ヶ月くらいの時」などと記し、誕生日を迎えた愛犬のためのケーキや、愛犬たちのご飯を煮込む様子などを公開している。
◆氷川きよしの投稿に反響
この投稿には「ミルクちゃんお誕生日おめでとう」「わんちゃんのご飯にも手間かけててすごい」「じっくり煮込まれてる」「たくさんの思い出に癒される」「どれも表情豊か」「野菜たっぷりで愛情詰まってる」「愛情溢れて幸せそう」「めざせ20歳」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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