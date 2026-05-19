瀬戸内地方は、高気圧に覆われて全域で晴れています。昼過ぎ以降もよく日差しが届くでしょう。空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。日中の最高気温は岡山と津山で30度、高松で29度の予想です。18日よりも2度前後気温が低くなりますが、平年よりも大幅に高い気温になります。 20日は前線や湿った空気の影響で雲が広がり、断続的に雨が降るでしょう。朝の最低気温は岡山で18度、津山で16度、高松で19度