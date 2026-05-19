大津市議会は１８日、継続審査となっていた市立幼稚園教員の給与を保育士の水準に合わせて引き下げる条例改正案を本会議で否決した。佐藤健司市長は「市議会が責任を持って判断した結果だと受け止めているので、尊重したい」と述べ、今後については「社会情勢の変化を踏まえながら、よりよい就学前教育・保育のあり方を検討したい」とした。（角川哲朗）市は、全国ワーストの待機児童数の改善や幼稚園・保育園間の人材交流を進