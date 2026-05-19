今日19日(火)も、日中は広く晴れますが、北海道は曇りや雨で、沖縄は梅雨空です。夕方以降は、九州と四国も雨の所が増えてきます。北海道に湿った空気沖縄付近には前線今日19日(火)も、本州付近は高気圧に緩やかに覆われます。北海道には、高気圧の縁をまわる湿った空気が入るでしょう。一方、前線が沖縄付近に延びます。この前線は次第に北上するでしょう。北海道は一日を通して雲が多く、北部では午前中ほど広く雨が降りそうで