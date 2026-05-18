「女子御三家」とも呼ばれる最難関の女子校「桜蔭学園」が、校舎の隣にタワーマンションを建設する計画の差し止めを求めた裁判で、東京地裁は学園側の訴えを退けました。【映像】桜蔭学園の訴え退ける 東京地裁が判決訴状によりますと、東京・文京区にある「桜蔭学園」は、校舎の隣にある8階建てのマンションを20階建てのタワーマンションに建て替える計画について、「日照の悪化や、のぞき見の危険などで教育環境が悪化する」