動物が社会の中で果たしている役割について、生徒たちに理解を深めてもらおうと、警察犬の訓練を体感する実習が岡山県井原市の高校で行われました。 【写真をみる】生徒たちに技を披露する嘱託警察犬たち 犯人を特定する力を付ける臭気選別訓練 実習には、井原高校で農業を学ぶ2年生約20人が参加し、警察嘱託犬と指導者による様々な訓練を体感しました。事件・事故の証拠品などのにおいから犯人を特定する力を付ける臭気選別訓