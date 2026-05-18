三井住友フィナンシャルグループ（FG）は18日、2026年度からの3年間で取り組む中期経営計画を発表し、1千億円を人工知能（AI）の活用に充てる方針を盛り込んだ。顧客への提案力強化や問い合わせへの対応に生かし、業務の効率化や顧客の利便性向上を図る。全社員が日常的に使うことを徹底するほか、現場の意見を取り入れたAIの開発体制も整備する。AIへの投資を含め、IT分野全体では3年間で1兆円を充てる計画。三井住友FGの中