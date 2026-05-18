俳優の中谷美紀（50）が18日、大阪にある「ハウス オブ ディオール 心斎橋」のオープンイベントに登壇した。大阪での印象的な出来事を明かした。【全身ショット】品性を漂わせた姿で報道陣を魅了した中谷美紀ディオール ジャパン アンバサダーを務める中谷はテイラードジャケットにバミューダパンツ、サンダルのコーディネートを着こなし、品性を漂わせた姿で集まった報道陣らを魅了した。代表質問を前ににっこりと「どうぞ