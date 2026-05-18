中谷美紀、大阪のバラ園を満喫「それはもう絢爛な…」
俳優の中谷美紀（50）が18日、大阪にある「ハウス オブ ディオール 心斎橋」のオープンイベントに登壇した。大阪での印象的な出来事を明かした。
【全身ショット】品性を漂わせた姿で報道陣を魅了した中谷美紀
ディオール ジャパン アンバサダーを務める中谷はテイラードジャケットにバミューダパンツ、サンダルのコーディネートを着こなし、品性を漂わせた姿で集まった報道陣らを魅了した。
代表質問を前ににっこりと「どうぞお手柔らかに」とあいさつし、場を和ませた中谷。大阪での印象的な出来事を聞かれると、昨日、大阪・中之島公園のバラ園に立ち寄ったことを明かし「何百種類のような薔薇があるんですね！」と興奮。「それはもう絢爛な夜の薔薇を拝見できました」と笑顔で話した。
21日にオープンする同ストアは、大阪・関西万博の大屋根リングの設計を手掛けた日本人建築家・藤本壮介氏が手掛けた波打つファサードが印象的で、オートクチュールドレスの流れるようなドレープを想起させる象徴的なデザインの外観。館内は建築家のピーター・マリノ氏による設計で、壮大なスケールの空間が 4 フロアにわたって広がっている。
1階にはウィメンズのアクセサリー、シューズ、厳選されたレザーグッズが並び、「ラ コレクシオン プリヴェ」のフレグランスやファイン ジュエリーのクリエイションも展開される。2階には、ジョナサン・アンダーソンによるプレタポルテのコレクションが展示。メンズフロアである3階には、現代的な魅力を放つネイビーブルーのアームチェアが設置されている。
さらにミシュランスターシェフ、アンヌ＝ソフィー・ピックによる特別メニューを提供するレストラン「ムッシュ ディオール」も併設する。
【全身ショット】品性を漂わせた姿で報道陣を魅了した中谷美紀
ディオール ジャパン アンバサダーを務める中谷はテイラードジャケットにバミューダパンツ、サンダルのコーディネートを着こなし、品性を漂わせた姿で集まった報道陣らを魅了した。
代表質問を前ににっこりと「どうぞお手柔らかに」とあいさつし、場を和ませた中谷。大阪での印象的な出来事を聞かれると、昨日、大阪・中之島公園のバラ園に立ち寄ったことを明かし「何百種類のような薔薇があるんですね！」と興奮。「それはもう絢爛な夜の薔薇を拝見できました」と笑顔で話した。
1階にはウィメンズのアクセサリー、シューズ、厳選されたレザーグッズが並び、「ラ コレクシオン プリヴェ」のフレグランスやファイン ジュエリーのクリエイションも展開される。2階には、ジョナサン・アンダーソンによるプレタポルテのコレクションが展示。メンズフロアである3階には、現代的な魅力を放つネイビーブルーのアームチェアが設置されている。
さらにミシュランスターシェフ、アンヌ＝ソフィー・ピックによる特別メニューを提供するレストラン「ムッシュ ディオール」も併設する。