周知の通り、北中米ワールドカップに挑む日本代表メンバーが発表された。３月シリーズでは招集されていた22歳のMF佐野航大は、残念ながら選外となった。オランダ・エールディビジで３位と躍進したNECでリーグ戦全試合にフル出場し、チームの中心として躍動していただけに、現地のご意見番は納得がいかないようだ。『Voetbal Primeur』によれば、『De Telegraaf』紙の有名記者、ヴァレンティン・ドリーセン氏は『Kick-offポ