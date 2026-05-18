栃木県上三川町上神主の会社役員男性（６８）宅に複数人が押し入り、親子３人が死傷した事件で、県警は１７日までに、指示役とされる男女２人と実行役とされる少年４人を強盗殺人容疑で逮捕した。

実行役とされる４人はいずれも１６歳の男子高校生で、近隣住民からは、驚きや怒りの声が上がった。

この事件では、男性の妻・富山英子さん（６９）が殺害された。富山さんには、胸などに殴られたり刺されたりした傷が２０か所以上あった。駆けつけた４０歳代の長男と３０歳代の次男も、頭部を殴られるなどして負傷した。

実行役として逮捕されたのは、いずれも１６歳で、現場からは約１００キロも離れた相模原市や川崎市に住む男子高校生４人だった。

現場近くに住む女性（６８）は富山さんについて「穏やかで温厚、誰とでも付き合いができる人だった」と振り返り、「何で高校生に友達を殺されなくちゃいけないんだ。やるせない」と無念そうに語った。

近隣の別の女性（７６）は「なぜ高校生にこんなことができるのか理解できない。一生懸命育てた親がいたたまれない」と憤った。

県警は、「匿名・流動型犯罪グループ（匿流（トクリュウ））」による犯行とみて、男子高校生らが事件に加わった経緯を調べている。

２番目に逮捕された男子高校生と３番目に逮捕された高校生は１７日午前、宇都宮地検に送検された。