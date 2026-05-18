きょう（月）は、高気圧に覆われて全国的にスッキリと晴れて季節先取りの暑さとなるでしょう。布団などの厚手の洗濯物もよく乾き、洗濯日和となりそうです。ただ、北海道の一部では雲が広がりやすく、雨が降るところもあるでしょう。最高気温は、西日本を中心に３０℃以上の真夏日になるところが多い見込みです。また、豊岡（兵庫）や日田（大分）で３５℃の予想で、内陸を中心に今年初の猛暑日になる所もあるでしょう。日陰をうま