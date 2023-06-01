◆パ・リーグロッテ３―２オリックス（１７日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）オリックスが今季初の４連敗を喫し、４月１９日から守っていた首位から陥落した。２度目の同一カード３連敗で、直近７試合は１勝６敗。それでも、「４番・二塁」で先発した太田椋内野手（２５）に３号ソロが生まれるなど、打線全体では１１安打と復調の兆しも見せた。太田は冷静だった。「追い込まれていたので、コンパクトにバットを出そう」と集中