◆パ・リーグ ロッテ３―２オリックス（１７日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）

オリックスが今季初の４連敗を喫し、４月１９日から守っていた首位から陥落した。２度目の同一カード３連敗で、直近７試合は１勝６敗。それでも、「４番・二塁」で先発した太田椋内野手（２５）に３号ソロが生まれるなど、打線全体では１１安打と復調の兆しも見せた。

太田は冷静だった。「追い込まれていたので、コンパクトにバットを出そう」と集中したのは３回１死だ。カウント１―２からロッテ・広池の１５０キロの直球を捉え、バックスクリーン左へ先制の３号ソロ。「ホームランはいつ打ってもうれしい」と喜んだ。

４１試合でチーム最多となる２６度目の４番起用も、一発を放ったのは４月１７日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）以来。「これを機に、もっともっと打撃の状態が上がれば」とうなずいた。先発陣では山下が米国で右肘内側側副じん帯再建術を受け、すでに渡米した宮城も近日中に右肘の手術を受ける。「本当に一人ひとりがやることをやれば。自分ができることをやればいい」と主軸としての覚悟を示した。

岸田監督は「完璧でしたね。（打線全体が）上がってきている」と、敗戦のなかにも手応えありの様子だ。敵地での３タテは身に染みたが、まだ貯金は５。５試合連続安打と上り調子の太田を中心に立て直せば、何の問題もない。