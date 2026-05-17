モデルでタレントの滝沢眞規子が、留学中の次女の卒業式に出席した様子を公開した。滝沢は１７日、自身のインスタグラムを更新。「次女が高校を卒業しました遠く離れて寂しい時もたくさんあったと思いますがよくがんばりました」と記し、マントに帽子の卒業式のいでたちの次女をハグするショットなどをアップ。「いつまでも可愛くて仕方のない末っ子も、もうすぐ１８歳。秋からは３人とも大学生。子育ての第一章が終わった