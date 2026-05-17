富山市の岩瀬曳山車祭がきょうから始まり、色鮮やかな「たてもん」で飾られた山車が街を練り歩きました。「 ヤサー ヤサー 」威勢の良いかけ声とともに、車輪のきしむ音を響かせながら進む大きな曳山車。岩瀬曳山車祭は、200年以上前の江戸時代に始まったとされる諏訪神社の春祭りです。山車の上に、鯛などが描かれた「たてもん」と呼ばれる飾りがあるのが特徴です。訪れた人「古い街並みとこういう伝統ってすごいいい