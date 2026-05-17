16日夕方、富山県高岡市にある室町時代から続く寺で火事があり、警察と消防が火事の原因を調べています。警察によりますと、16日午後6時45分ごろ、高岡市の大法寺で「屋根から黒煙と炎が見える」と近くに住む人から消防に通報がありました。現場は住宅が密集した地域で、火はおよそ9時間後に消し止められました。付近の人「風向きがこっちの方だったので（炎が）正直怖くて。建物が落ちる音がしていた」敷地内には、4人が住んでい