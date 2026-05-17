俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は17日、第19回「過去からの刺客」が放送され、主人公・羽柴小一郎の正妻・慶（ちか）（吉岡里帆）に息子がいることが判明。小一郎が父になる姿が描かれた。これまでほぼ知られていなかった秀長の正妻だが、近年研究が進み、その実像の輪郭が見えてきたという。時代考証を担当する黒田基樹氏と柴裕之氏、制作統括の松川博敬チーフ・プロデューサー