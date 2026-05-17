サウジアラビアのジェッダにて開催中のAFC U17アジアカップに臨んでいるU−17日本代表のMF北原槙（FC東京）が3試合5得点と大爆発。得点王レースでも単独首位を走る好調ぶりをみせている。「正直、自分でもビックリしている気持ちがありつつ、いままでやってきたことが結果として出ている喜びもあります」2得点を奪って4強進出を決めた15日の準々決勝後、北原は自らの“ゴールラッシュ”についてそう語り、笑顔を浮かべた。よ