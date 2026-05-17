【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ClariSが5月16日にエスコンフィールドHOKKAIDOにて開催された、北海道日本ハムファイターズ『FIGHTERS ENTERTAINMENT WEEKEND』に初登場し、ファーストピッチ、イニング間ダンス、試合後のAFTER GAMEに出演した。 ■「こうして貴重な機会を体験できて、一生の思い出になりました」（クララ） 昨年1月に開催された『リスアニ！LIVE 2025』にて新体制での初パフォ&#