ClariS『FIGHTERS ENTERTAINMENT WEEKEND』に初登場！ファーストピッチではクララがピッチングに挑戦

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ClariSが5月16日にエスコンフィールドHOKKAIDOにて開催された、北海道日本ハムファイターズ『FIGHTERS ENTERTAINMENT WEEKEND』に初登場し、ファーストピッチ、イニング間ダンス、試合後のAFTER GAMEに出演した。

■「こうして貴重な機会を体験できて、一生の思い出になりました」（クララ）

昨年1月に開催された『リスアニ！LIVE 2025』にて新体制での初パフォーマンスを行い、新メンバーエリー、アンナを迎えて3人組ユニットとして国内外で活躍中のClariS。

メンバーのクララは北海道出身ではあるが、昨年15周年を迎えたClariSの活動の中で、今回初の北海道でのライブ出演となり、ファーストピッチ、イニング間ダンス（きつねダンス）、試合後のAFTER GAMEに出演し、試合会場を大いに盛り上げた。

ファーストピッチでは、北海道日本ハムファイターズのユニフォームを着用したメンバーが登場し、エリー、アンナが見守る中、クララがピッチングに挑戦したが、投球は大きくそれた苦笑いするクララに、来場者からは温かい拍手が送られた。クララは「こうして貴重な機会を体験できて、一生の思い出になりました」と感想を口にし「ClariS第3章が昨年からスタートしましたが、3人のハーモニーを皆さんに響かせたいと思います」とAFTER GAMEの意気込みをコメント。その後はイニング間に北海道日本ハムファイターズオフィシャルチアチーム「ファイターズガール」と「きつねダンス」を披露。

当日の北海道日本ハムファイターズ対埼玉西武ライオンズは、5-4でファイターズが見事勝利。試合後のAFTER GAMEでは特設ステージ前とスタンドの集まった多くの来場者を前に、代表曲の「コネクト」「ALIVE」をはじめ、再来週5月27日に発売される30枚目のシングル「Revive」を披露するなど、熱量の高いパフォーマンスを披露。試合後も球場を盛り上げた。

■リリース情報

2026.05.27 ON SALE

SINGLE「Revive」

■関連リンク

ClasiS OFFICIAL SITE

https://www.clarismusic.jp/

■【画像】イベント当日の様子