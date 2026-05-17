[5.17 J1百年構想リーグ EAST第17節](U等々力)※19:00開始主審:荒木友輔<出場メンバー>[川崎フロンターレ]先発GK 1 山口瑠伊DF 5 佐々木旭DF 13 三浦颯太DF 28 丸山祐市DF 29 山原怜音MF 6 山本悠樹MF 8 橘田健人MF 14 脇坂泰斗MF 17 伊藤達哉MF 24 宮城天FW 91 ラザル・ロマニッチ控えGK 49 スベンド・ブローダーセンDF 2 松長根悠仁DF 22 フィリプ・ウレモビッチDF 32 林駿佑MF 19 河原創MF 34 長璃喜FW 20 持山匡佑FW 23