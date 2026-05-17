川崎Fvs町田 スタメン発表
[5.17 J1百年構想リーグ EAST第17節](U等々力)
※19:00開始
主審:荒木友輔
<出場メンバー>
[川崎フロンターレ]
先発
GK 1 山口瑠伊
DF 5 佐々木旭
DF 13 三浦颯太
DF 28 丸山祐市
DF 29 山原怜音
MF 6 山本悠樹
MF 8 橘田健人
MF 14 脇坂泰斗
MF 17 伊藤達哉
MF 24 宮城天
FW 91 ラザル・ロマニッチ
控え
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 2 松長根悠仁
DF 22 フィリプ・ウレモビッチ
DF 32 林駿佑
MF 19 河原創
MF 34 長璃喜
FW 20 持山匡佑
FW 23 マルシーニョ
FW 38 神田奏真
監督
長谷部茂利
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 50 岡村大八
MF 10 ナ・サンホ
MF 16 前寛之
MF 18 下田北斗
MF 27 エリキ
MF 34 徳村楓大
MF 88 中村帆高
FW 99 テテ・イェンギ
控え
GK 13 守田達弥
DF 2 今井智基
DF 19 中山雄太
DF 26 林幸多郎
MF 8 仙頭啓矢
MF 11 増山朝陽
MF 23 白崎凌兵
MF 31 ネタ・ラヴィ
FW 9 藤尾翔太
監督
黒田剛
※19:00開始
主審:荒木友輔
<出場メンバー>
[川崎フロンターレ]
先発
GK 1 山口瑠伊
DF 5 佐々木旭
DF 13 三浦颯太
DF 28 丸山祐市
DF 29 山原怜音
MF 6 山本悠樹
MF 8 橘田健人
MF 14 脇坂泰斗
MF 17 伊藤達哉
MF 24 宮城天
FW 91 ラザル・ロマニッチ
控え
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 2 松長根悠仁
DF 32 林駿佑
MF 19 河原創
MF 34 長璃喜
FW 20 持山匡佑
FW 23 マルシーニョ
FW 38 神田奏真
監督
長谷部茂利
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 50 岡村大八
MF 10 ナ・サンホ
MF 16 前寛之
MF 18 下田北斗
MF 27 エリキ
MF 34 徳村楓大
MF 88 中村帆高
FW 99 テテ・イェンギ
控え
GK 13 守田達弥
DF 2 今井智基
DF 19 中山雄太
DF 26 林幸多郎
MF 8 仙頭啓矢
MF 11 増山朝陽
MF 23 白崎凌兵
MF 31 ネタ・ラヴィ
FW 9 藤尾翔太
監督
黒田剛