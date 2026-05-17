[5.17 J1百年構想リーグ EAST第17節](U等々力)

※19:00開始

主審:荒木友輔

<出場メンバー>

[川崎フロンターレ]

先発

GK 1 山口瑠伊

DF 5 佐々木旭

DF 13 三浦颯太

DF 28 丸山祐市

DF 29 山原怜音

MF 6 山本悠樹

MF 8 橘田健人

MF 14 脇坂泰斗

MF 17 伊藤達哉

MF 24 宮城天

FW 91 ラザル・ロマニッチ

控え

GK 49 スベンド・ブローダーセン

DF 2 松長根悠仁

DF 22 フィリプ・ウレモビッチ

DF 32 林駿佑

MF 19 河原創

MF 34 長璃喜

FW 20 持山匡佑

FW 23 マルシーニョ

FW 38 神田奏真

監督

長谷部茂利

[FC町田ゼルビア]

先発

GK 1 谷晃生

DF 3 昌子源

DF 5 ドレシェヴィッチ

DF 50 岡村大八

MF 10 ナ・サンホ

MF 16 前寛之

MF 18 下田北斗

MF 27 エリキ

MF 34 徳村楓大

MF 88 中村帆高

FW 99 テテ・イェンギ

控え

GK 13 守田達弥

DF 2 今井智基

DF 19 中山雄太

DF 26 林幸多郎

MF 8 仙頭啓矢

MF 11 増山朝陽

MF 23 白崎凌兵

MF 31 ネタ・ラヴィ

FW 9 藤尾翔太

監督

黒田剛