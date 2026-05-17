5月17日の県内は各地で気温が上がり、内陸部を中心に7月中旬並みを観測した地点がありました。18日はさらに暑くなり、猛暑日に迫る気温となる可能性もあるため、気象台は、熱中症に注意するよう呼びかけています。山形地方気象台によりますと17日の山形県内は広い範囲で高気圧に覆われた影響で、内陸を中心に気温が上がりました。各地の最高気温は、山形で28.3度、米沢で28.5度、新庄で26.6度など県内15地点で夏日となりました。こ