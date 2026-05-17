17日、上越市富岡のラーメン店「八角亭」で火事がありました。けが人はいません。 警察などによりますと午前10時すぎ、従業員から「厨房から火が出た。天井に火が届いている」と消防に通報がありました。火は約2時間後に消し止められましたが、店舗兼住宅1棟が燃えました。出火当時は開店前で客はおらず、従業員は避難して無事でした。 警察と消防が火事の原因などを調べています。現場は、北陸自動車道の上越ICか