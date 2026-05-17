◇セ・リーグ巨人1―0DeNA（2026年5月17日東京D）巨人は1―0でDeNAを下して今季初の6連勝＆同一カード3連勝。23勝18敗0分けで今季初の貯金5とした。巨人の6連勝は優勝した2024年の7月に7連勝して以来で、同一カード3連勝は昨年6月27日〜29日のDeNA戦（東京D）以来。貯金5は昨年5月31日以来351日ぶりとなっている。初回に俊足の1番・平山、この日27歳の誕生日を迎えた3番・泉口の安打などで2死一、二塁とし、6試合ぶり